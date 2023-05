Dayane Mello sbotta su Instagram contro alcuni fan decisamente invadenti che metterebbero in piazza la sua vita privata nonostante la sua forte riservatezza dopo la fine del Grande Fratello Vip.

È normale che quando tu vuoi bene a una persona tu vuoi preservarla. Essere fan, volere bene, rispettare è importante. Non potete permettervi di fare questa cosa.

Questa cosa mi fa tanta tristezza perché è invasione di privacy. State facendo hater nei miei affetti. Non so se avete capito perché è da tantissimo che non posto mai nulla con nessuno. Questa cosa mi fa allontanare ancora di più dal mondo social.

Dayane Mello svela che le persone a lei vicine avrebbe ricevuto pure messaggi offensivi:

Oppure mandare messaggi e dire “che brutto che sei” “che ciccio che sei” “ma perché stai con lei che fai schifo”. Ragazzi ma un po’ di rispetto! Fatevi un po’ i c***i vostri. Un po’ la vostra vita e imparate a rispettare le mie scelte.

Con tutto l’amore che ho per voi, davvero, con tutto il rispetto non dovete sentirvi in diritto di dire chi posso portare o togliere dalla mia vita.

È da un po’ che ho dentro queste cose e mi sto anche stancando perché non posso mai postare niente con nessuno. State lì dietro alle persone a fare hater, a spu**anare e trattare male. È tutto sbagliato. Se fate così è brutto e non saprete mai niente di me, purtroppo è così.

Io devo preservare la mia vita, la mia famiglia, i miei affetti, le persone che amo e le persone che voglio nella mia vita.