Dayane Mello frequenta un calciatore di Serie A? Ecco di chi si tratta

Dayane Mello frequenta un calciatore di Serie A? Dopo il Grande Fratello Vip la ex concorrente è stata avvistata con alcuni personaggi famosi ma sembrerebbe non aver mai concretizzato nulla di serio (compreso il bacio con Dana Saber).

Oggi Deianira, tramite le sue storie di Instagram ha reso nota una “soffiata” di una follower proprio in merito alla possibile nuova frequentazione dell’ex concorrente del GF Vip.

Dayane ha condiviso una vacanza in barca sul lago di Como in compagnia di un misterioso uomo (e la foto postata sul suo profilo ne è la dimostrazione).

Ma chi sarebbe lui? A quanto pare lui si potrebbe trattare di Vincenzo Millico, 22enne di origini torinesi che ha giocato nel Cagliari.

Cosa ne pensate di questa nuova fiamma di Dayane?

Dayane Mello lo scorso maggio è sbottata su Instagram contro alcuni fan decisamente invadenti che metterebbero in piazza la sua vita privata nonostante la sua forte riservatezza dopo la fine del Grande Fratello Vip:

È normale che quando tu vuoi bene a una persona tu vuoi preservarla. Essere fan, volere bene, rispettare è importante. Non potete permettervi di fare questa cosa.

Questa cosa mi fa tanta tristezza perché è invasione di privacy. State facendo hater nei miei affetti. Non so se avete capito perché è da tantissimo che non posto mai nulla con nessuno. Questa cosa mi fa allontanare ancora di più dal mondo social.

Dayane Mello ha anche svelato che le persone a lei vicine avrebbe ricevuto pure messaggi offensivi:

Oppure mandare messaggi e dire “che brutto che sei” “che ciccio che sei” “ma perché stai con lei che fai schifo”. Ragazzi ma un po’ di rispetto! Fatevi un po’ i c***i vostri. Un po’ la vostra vita e imparate a rispettare le mie scelte.

Con tutto l’amore che ho per voi, davvero, con tutto il rispetto non dovete sentirvi in diritto di dire chi posso portare o togliere dalla mia vita.

È da un po’ che ho dentro queste cose e mi sto anche stancando perché non posso mai postare niente con nessuno. State lì dietro alle persone a fare hater, a spu**anare e trattare male. È tutto sbagliato. Se fate così è brutto e non saprete mai niente di me, purtroppo è così.

Io devo preservare la mia vita, la mia famiglia, i miei affetti, le persone che amo e le persone che voglio nella mia vita.