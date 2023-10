Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, non è sposata e non ha figli. In passato, ha avuto una relazione con Davide Lacerenza, con cui ha anche intrapreso una relazione professionale. Attualmente vive in Albania con la madre, lontana dai media italiani.

Chi è Davide Lacerenza, ex compagno di Stefania Nobile

Davide Lacerenza, ex compagno di Stefania Nobile, è una figura nota nell’ambito della ristorazione e dell’intrattenimento. È diventato famoso per la sua attività di “sciabolatore di champagne”, grazie ai video pubblicati nei suoi ristoranti.

Ha costruito un piccolo impero di locali frequentati dalla “Milano bene” e da celebrità.

Dopo la fine della sua relazione con Stefania Nobile, Lacerenza ha trovato una nuova compagna e ha condiviso foto romantiche della coppia sui social media.

Tuttavia, la sua vita tranquilla è stata interrotta da alcune controversie legali e incidenti.

A gennaio 2023, Lacerenza ha subito un grave incidente stradale a bordo della sua Ferrari. Inoltre, il suo locale è stato chiuso per 10 giorni per questioni di ordine pubblico dopo che si sono verificate risse e spaccio.

Nonostante le vicissitudini, Lacerenza ha mantenuto buoni rapporti con Stefania Nobile e Wanna Marchi, che lo hanno supportato durante la morte della madre. La sua situazione sentimentale attuale resta un mistero.