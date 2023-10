Mago do Nascimento: cosa fa oggi il braccio destro di Wanna Marchi

Mario Pacheco Do Nascimento, noto come Maestro do Nascimento, Mago do Nascimento o Maestro di vita (Rio de Janeiro, 1962), è un truffatore e personaggio televisivo brasiliano che lavorava come televenditore su emittenti locali italiane e braccio destro di Wanna Marchi e Stefania Nobile.

Mago do Nascimento: cosa fa oggi il complice di Wanna Marchi e Stefania Nobile

Nato in una famiglia molto povera in Brasile, Do Nascimento sbarcò in Italia nel 1991 e iniziò a lavorare come cameriere e cuoco presso un sedicente marchese milanese. Conosciuta Wanna Marchi, divenne inizialmente il suo maggiordomo, affiancandola poi nelle sue televendite. Durante le trasmissioni televisive sosteneva di essere l’ultimo discendente di una sacerdotessa brasiliana facente capo alla religione Candomblé.

Nel dicembre del 2001, a seguito della denuncia di una pensionata milanese e di alcuni servizi della trasmissione Striscia la notizia, venne scoperta una enorme truffa nazionale ai danni di circa 300.000 telespettatori che si rivolgevano alla Marchi e al “mago” do Nascimento.

Quest’ultimo abbandonò subito l’Italia senza lasciare tracce, ma, mentre era latitante, venne processato e condannato in contumacia con sentenza definitiva nel 2003 a 4 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione.

Do Nascimento fu individuato solo 5 anni dopo, sempre da Striscia la notizia, a Salvador de Bahia in Brasile, dove aveva intrapreso la professione di parrucchiere. Senza avere mai collaborato con la giustizia, e senza essersi mai presentato né in tribunale né in carcere, ha beneficiato “d’ufficio” dell’indulto del 2006, con cui la pena si riduceva a un solo anno, che comunque non ha mai scontato.

Cosa fa oggi

Dopo lo scandalo delle televendite, Do Nascimento è tornato in Brasile. “Sono tornato qui a Bahia da mia madre”, ha fatto sapere il controverso personaggio dopo lo scandalo legato alle televendite di Wanna Marchi.