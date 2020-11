Davide, il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, vorrebbe davvero entrare al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente? Ad intervenire sulla questione con estrema serenità è stata proprio la madre, in collegamento con Casa Chi, il format web targato Chi Magazine.

Davide, figlio Paolo Bonolis al GF Vip? La madre Sonia Bruganelli fa chiarezza

Il giornalista Gabriele Parpiglia è stato in parte attaccato dopo la notizia che vedrebbe il figlio della Bruganelli e del popolare conduttore intenzionato a prendere parte al reality più spiato d’Italia ma in realtà sarebbe tutto vero. Anche la madre, infatti, ha confermato la grande passione di Davide per il GF, alimentata anche dalla conoscenza di Parpiglia e dal periodo trascorso insieme in Sardegna la scorsa estate. La Bruganelli ha affermato:

Rispetto alle altre due figlie è quello che un pochino di più mi assomiglia. Gli piace molto guardare il Grande Fratello, gli piacciono le dinamiche tra persone, ama perchè vede ciò che succede a ragazzi più grandi, alcuni li conosce, è anche uno che ama tutto ciò che è vistoso, esagerato, forse perchè è più legato e simile a me.

Sonia ha poi proseguito rivelando: