Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, dopo il suo allontanamento dai social svela – finalmente – qual è il suo stato di salute e cosa gli è stato diagnosticato.

All’inizio l’ex tronista ha fatto una cura antibiotica che gli ha creato anche alcuni problemi. Dopo tante visite Davide decide di tornare in Salento per godersi l’estate e il suo ristorante:

Qualcosa era cambiato… ed ho capito che c’era qualcosa che non stava andando bene. Certi giorni non riuscivo nemmeno a guardarmi allo specchio, non andavo nemmeno al mare.

Ho rifiutato tante proposte perché non mi sentivo bene con me stesso, mi sono chiuso nel mio ristorante. Avevo sempre sonno ed ho fatto degli esami, dalla curva glicemica agli esami per la tiroide ed i risultati non sono stati positivi.