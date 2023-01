Lo scorso 2 gennaio, per Patrizia Rossetti si è conclusa l’esperienza nella spiatissima Casa del GF Vip. Oggi l’ex Vippona, intervistata da Novella2000.it ha ammesso di stare ancora facendo degli accertamenti per capire da dove arriva l’infezione che l’ha colpita.

Ad oggi la Rossetti si è detta ancora molto delusa da Wilma Goich, con la quale nella Casa del GF Vip aveva molto legato. L’attenzione si è concentrata subito sulla forte gelosia della cantante nei confronti di Daniele Dal Moro per il quale si è presa una bella cotta:

A proposito di delusioni, Patrizia Rossetti ha tirato in ballo anche Antonino Spinalbese:

Io gli ho voluto molto bene, mi piace come ragazzo e lo trovavo equilibrato, un po’ chiuso e timido. Poi però mi ha accusata di non aver avuto tatto verso Wilma, che come vede sta sempre in mezzo… (scherza, ndr) Il fatto è che se devo mandare a quel paese qualcuno lo mando perché ho una ragione per farlo, ed evidentemente Antonino non ha capito nulla di me, mi spiace. Quando Spinalbese si fa un’idea di una persona, poi difficilmente la cambia. Ma sbaglia a essere così categorico.

Nel corso della lunga intervista, infine, la Rossetti ha anche confermato che Pamela Prati è l’unica, tra gli ex Vipponi, a non rivolgerle la parola:

Sì, è l’unica che in studio non mi saluta. Io non la forzo, anche in casa non mi ha parlato per dieci giorni. Ognuno ha i suoi tempi, se vorrà io ci sono. In casa ha detto che non mi stima e non mi rispetta, quindi se non ha voglia di salutarmi è libera di farlo. Io posso dire di non averla mai giudicata per il suo passato […] Ha messo una croce su di me dopo che l’ho nominata per non aver difeso me e Wilma sulla questione del Tg di Attilio. Ma si tratta di una cosa stupida… Se il pubblico ti vuole bene ti salva, altrimenti ti manda fuori. Non sono io a dare il colpo di grazia.