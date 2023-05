Daniele Dal Moro, proprio in queste ore, è letteralmente “esploso” sui social confidando di aver litigato con Oriana Marzoli per colpa dell’invadenza dei fan. Nel frattempo, proprio in queste ore, è spuntata fuori una foto in compagnia di Antonino Spinalbese.

Daniele litiga con Oriana per “colpa” di Antonino?

Antonino e Daniele si sono incontrati lo scorso martedì in quel di Verona (i fan – come sempre attentissimi – hanno fatto un incrocio di tag e robe varie, per confermare il giorno).

Secondo alcuni, proprio gli Oriele (i fan di Daniele e Oriana) avrebbero cercato di “insabbiare” la fotografia in quanto, come ben sapete, Antonino non è certamente il migliore amico della Marzoli.

Ecco cosa hanno scritto ad Amedeo Venza:

Queste teorie mi fanno letteralmente venire i brividi. Penso che i fan dovrebbero darsi una calmata e smetterla di essere invadenti e fanatici.

Nonostante Dal Moro abbia recentemente esagerato con i suoi atteggiamenti social (che gli sono costati la sospensione dell’account Twitter), sono anche convinta che siano stati proprio gli atteggiamenti invadenti dei fan a portarlo al limite della sopportazione.

