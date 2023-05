Mentre tiene banco sui social la sfuriata di Daniele Dal Moro avvenuta nelle passate ore, il portale spagnolo Mtmad ha accolto le parole della fidanzata Oriana Marzoli e di sua mamma. Le due donne, infatti, hanno recentemente risposto alle domande dei fan durante una diretta, ripresa anche dalle colleghe di IsaeChia.it.

Daniele Dal Moro, cosa pensa la mamma di Oriana?

Al centro della chiacchierata, il percorso vissuto da Oriana Marzoli all’interno della spiatissima Casa del GF Vip 7, dove ha incontrato Daniele Dal Moro con il quale ha poi intrapreso una relazione che prosegue anche all’esterno della dimora di Cinecittà:

La cosa che più mi è piaciuta di Oriana nel reality è che è maturata tantissimo rispetto agli altri reality dove è stata sempre una persona unica però non controllava molto il suo istinto e questo la penalizzava molto. Al GF Vip è stata meno impulsiva e ha fatto vedere la parte più buona, sensibile, allegra e divertente. Una parte che a me piace tanto, io mi diverto molto con Oriana! Sono la sua prima fan! Con lei non ci si annoia mai!

Proprio l’impulsività, ha spiegato la mamma di Oriana, ha causato qualche piccolo problemino alla figlia. Vedendola nel reality condotto da Alfonso Signorini la donna ha ammesso di essere molto divertita, anche se non sono mancati i momenti che le hanno scatenato un po’ di fastidio, “come il fatto che in prima serata mostravano solo i momenti in cui litigava e non le ingiustizie, come ad esempio i concorrenti che parlavano dietro le spalle”.

La mamma della Marzoli ha poi raccontato cosa pensa del fidanzato della figlia, Daniele Dal Moro:

Se vedo innamorata Ori? Si quando lei sta con un ragazzo se ne innamora mentre lo frequenta. Io so che lei prova dei sentimenti per Daniele.

Ad intervenire è stata anche Oriana che ha ammesso:

Molto, non mi piace perdere tempo. È difficile trovare la persona giusta che ti completi. Se sto con Dani è perché provo dei sentimenti, mi vergogno.

La madre ha espresso un suo desiderio:

Vediamo se Dani riesce a condividere di più sui social perché io ho seguito la storia dentro e voglio continuare a seguirla vedendola anche fuori, non solo i fan.

Ma dove si va a piazzare la donna tra gli ex concorrenti dell’ultimo GF Vip? La mamma di Oriana si è definita team Spartani: