Daniela Spada è la moglie di Cesare Bocci, noto attore e conduttore televisivo italiano. Si sono sposati nel 1991 e nel 2000, la coppia ha accolto la nascita della loro figlia, Mia. Tuttavia, poco dopo la sua nascita, Daniela ha subito un grave ictus e un’embolia che l’hanno portata in coma.

Daniela Spada, chi è la moglie di Cesare Bocci vittima di un ictus

Questo evento drammatico è stato inizialmente scambiato per una crisi isterica post-partum, causando un ritardo nell’intervento medico necessario. Daniela è rimasta in coma per venti giorni, seguiti da due mesi in neurologia e infine in una clinica di riabilitazione.

Nonostante le sfide, Daniela è riuscita a riprendersi. La sua storia di resilienza è stata raccontata da lei e Cesare nel loro libro “Pesce d’Aprile, lo scherzo del destino che ci ha reso più forti”.

Oggi, Daniela Spada sta bene e si dedica alla sua passione per la cucina. Nel 2014 ha conseguito un diploma da chef professionista che le ha permesso di aprire una scuola di cucina.

Mia Bocci, chi è la figlia dell’attore

Mia Bocci, figlia dell’attore Cesare Bocci, è nata nel 2000 ed ha 23 anni. Ha più di 9.000 follower su Instagram, dove condivide la sua quotidianità e le sue passioni.

Mia ha recentemente debuttato in televisione conducendo “Imperfetti sconosciuti”, uno show andato in onda su Rai 3, insieme a suo padre Cesare.

Mia sta per completare i suoi studi presso l’Istituto Europeo di Design. È una giovane donna splendida e ha un rapporto unico con il suo adorato papà.

Nonostante le sfide affrontate dalla sua famiglia, Mia è rimasta vicina alla madre durante il suo percorso di riabilitazione dopo un ictus e un tumore.