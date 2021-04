Damiano dei Maneskin torna protagonista, seppur indirettamente, nella puntata di oggi di Pomeriggio 5. Il popolare cantante infatti, è stato tirato in ballo da qualche tempo per via di una presunta simpatia per Drusilla Gucci, l’ultima eliminata dall’Isola dei Famosi.

Barbara d’Urso e il debole per Damiano dei Maneskin

A commentare con Barbara d’Urso il gossip su Damiano David e Drusilla Gucci, in studio a Pomeriggio 5 è intervenuto anche l’ex naufrago Ferdinando Guglielmotti. La d’Urso, a proposito di Drusilla ha commentato riferendosi al suo ospite:

Domenica mi hai detto che ti piace… Ora Drusilla è stata eliminata, sta tornando a casa… Così finalmente ti togli la d’Urso dalla testa! Non te la boccio, mi sembra carina. Io ti boccio le donne perchè ti voglio bene come amica e quindi ti voglio proteggere ma soprattutto voglio proteggere le donne!

L’attenzione è tornata quindi nuovamente sul cantante dei Maneskin per via del gossip su Drusilla al quale però Barbarella ha rivelato di non credere affatto. Rivolgendosi ancora al Visconte Guglielmotti ha aggiunto:

Io adesso ti faccio vedere Damiano dei Maneskin, ed è abbastanza diverso da te… Visconte ti do una notizia che ti spaccherà il cuore: a te da 10 anni dico no, a Damiano dei Maneskin avrei detto sì. E’ troppo piccolo per me, è troppo giovane, ma siamo tutti pazzi di Damiano…