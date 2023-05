Cosa è successo dopo l’addio tra Alessandra Somensi e Luca Daffrè? L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto in fretta e furia la corteggiatrice ma, secondo le loro parole, la relazione sarebbe durata solamente 8 ore.

Intervistata dal buon Lorenzo Pugnaloni su Tvpertutti.it, Alessandra Somensi ha svelato cosa è successo dopo la scelta di Luca Daffrè e se ha avuto modo, o meno, di entrare nuovamente in contatto con lui:

No, non ho più avuto modo di sentirlo, mi sarebbe piaciuto avere un confronto soprattutto dopo che ho visto che lui ha creduto alle “segnalazioni” e non ha chiesto prima a me ma si è rivolto al web mettendomi in cattiva luce.

Purtroppo siamo entrambi troppo orgogliosi per chiamarci e discuterne o forse non c’è abbastanza interesse da parte sua per farlo, io ho sempre la sua suoneria personalizzata!