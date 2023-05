Continua il botta e risposta a distanza tra Luca Daffrè e la ex fidanzata Alessandra Somensi scelta durante la sua esperienza con il trono classico di Uomini e Donne.

Luca Daffrè pubblica le chat di Alessandra: volano stracci

Luca Daffrè ha pubblicato una chat dopo Alessandra dialoga in un gruppo Telegram e sembrerebbe intenta a rompere con l’ex tronista ma di avere delle difficoltà:

Mamma mia non so come uscirne raga, follia!

“Quando una non sa come uscirne e inizia a inventarsi le ca*ate. Se parlassi io…”, ha commentato Luca.

“Parla! Ti giuro sono tutta orecchie”, il commento di Alessandra Somensi che ha pubblicato la chat con l’ex.

Poi ha aggiunto:

Quello era un gruppo Telegram nato durante il programma per darci supporto. Dopo che lui aveva pubblicato la storia a sfondo nero, erano arrivati tutti i messaggi tipo “oddio cos’è successo?” e simili, quindi ho iniziato ad argomentare. Quando poi ho visto che quell’altra gossippara aveva ha iniziato ad attaccarmi con questi screenshot infondati, sulla base del niente, perché io sono disposta a dare il mio telefono, io ho commentato: “Non so come uscirne“. Ma in risposta a questa persona che sta facendo una guerra mediatica sulla base del niente. Ho scritto anche a questa persona chiedendole di ascoltare entrambe le campane o sei limitata e hai i paraocchi e parteggi col più forte a livello di followers perché anche a te fa comodo? Non so più cosa pensare, l’unica risposta che ho ricevuto è: “Hai visto, ti ho dato l’hype che volevi“. Fino a prova contraria questo peso lo ha lui, io non ho nulla da nascondere, qualsiasi cosa io abbia fatto durante il programma tipo mangiare una pizza con un amico delle superiori ho avvisato sempre la redazione. So bene la persona che sono e i valori che ho e non mi metterei mai a fare queste cose.

Alessandra ha concluso: