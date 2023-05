Alessandra Somensi, verità sulla rottura con Luca Daffrè: “Insieme per otto ore, lui non ci sa fare!” – VIDEO

Alessandra Somensi rompe il silenzio sul suo account ufficiale di Instagram e svela qual è la verità dietro la rottura con Luca Daffrè dopo la scelta di Uomini e Donne.

Alessandra Somensi: verità sulla rottura con Luca Daffrè

Io non volevo neanche fare questo video ma dalle cose che sto continuando a leggere credo sia arrivato il momento di farlo, perché sta diventando tutto troppo ridicolo e perché sto passando per una ragazza che non sono. Ho visto segnalazioni insensate e ho visto la corda che lui sta dando. La verità è che dal momento in cui noi siamo usciti da quel programma io non ho avuto la possibilità di passare del tempo con lui, non più di otto ore. Mi sono sentita sbagliata e non adatta al contesto. Sono sempre stata criticata per gli occhiali che indossavo, gli abiti che indossavo, i capelli. Non poteva scegliere le altre? Io non voglio diventare come vuoi tu.

Alessandra Somensi svela di essersi rimasta male e “accusa” Luca Daffrè di aver fatto alcuni “giochini”:

Nel momento in cui tu già mi confronti con le altre ragazze e non sono quella e quella di lì, capisco che tu hai fatto quella scelta perché ti faceva bene farlo, anche se lui ha detto che non ci guadagnava niente, mi sa che ci ha guadagnato tantissimo con tutti i giochini, apri profilo e chiudi profilo.

E conclude:

Detto ciò, è una persona con cui sicuramente esserci amico non ho nulla da dire e non sputerò mai nel piatto in cui ho mangiato, ma nelle relazioni non ci sa fare, ma niente. È una persona che non è pronta, che pensa all’attacco e al giudizio. Ma dopo otto ore che mi attacchi, che vuoi sapere di una persona? Io sono basita delle cose che sono successe. Non mi va più di passare per la persona che non sono. Io ci ho visto del bello. Ho visto delle cose che potevano andare oltre e purtroppo non sono andate. Non si può cambiare le cose che sono successe e alla fine forse è meglio così.

Il VIDEO con il suo sfogo completo in apertura e chiusura del nostro articolo.