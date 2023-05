Ad una settimana dalla scelta a Uomini e Donne, Luca Daffrè ha annunciato la rottura ufficiale con Alessandra Somensi, la corteggiatrice sulla quale era ricaduto il suo interesse. La coppia aveva avuto poco tempo per conoscersi e proprio questo potrebbe essere il motivo della rottura.

Nonostante la breve conoscenza, Luca Daffrè aveva deciso di scegliere proprio Alessandra, ponendo fine al suo trono ed uscendo insieme dal dating show di Maria De Filippi, che ha chiuso i battenti sull’edizione proprio nei giorni scorsi.

Tuttavia, una volta spente le telecamere la coppia si è mostrata molto raramente sui social e questo ha fatto accrescere i sospetti di una crisi in atto sin da subito. Voci che si sono concretizzate sempre di più fino all’intervento dell’ex tronista che attraverso le sue Stories su Instagram ha annunciato:

Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle “amiche” invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri) preferisco essere io a darvi spiegazioni. Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere. Ho provato a portarla nel mio mondo, ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente. Non è andata come speravamo. Nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna. Conscio di essere sempre stato me stesso, sincero dal primo momento, la mia scelta nel programma è stata VOLUTA e SENTITA, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo.