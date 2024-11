“Cucaracho!”: Gran Hermano sbeffeggia Tommaso in diretta, scoppia il dramma social – VIDEO

Il Gran Hermano prende in giro Tommaso Franchi in diretta TV: scoppia il caos sui social.

Colpo di scena al Gran Hermano in Spagna, dove l’italiano Tommaso Franchi ha scatenato il caos rifiutando le attenzioni della collega spagnola Maica Benedicto. La produzione del reality aveva sperato che tra i due potesse nascere un’intesa, ma Franchi ha deciso di mettere le cose in chiaro, definendo Maica una semplice amica.

Il Gran Hermano sbeffeggia Tommaso: scoppia il caos in Italia

Delusa, Maica è scoppiata in lacrime, accusandolo di essere un “cucaracho” (scarafaggio) travestito da bravo ragazzo. Il conduttore del programma, Jorge Javier Vázquez, ha aperto la puntata commentando ironicamente il “due di picche” di Tommaso, descrivendo il momento come un “dramma” e mostrando un fotomontaggio del toscano, prima come principe azzurro e poi come scarafaggio.

“Eccolo qui, il principe italiano che si è trasformato in un cucaracho”, ha esclamato Jorge, divertendo il pubblico.

per me è la trasformazione da principe azzurro a scarafaggio quando anche da noi queste clip pic.twitter.com/Q0JHFrqbs7 — BagnoTrash (@bagnotrash) November 7, 2024



Durante la puntata, Jorge ha chiesto a Tommaso di chiarire quanto accaduto. Franchi ha raccontato di aver spiegato a Maica che apprezza il suo carattere e le sue qualità, ma non prova sentimenti romantici per lei. “Non volevo offenderla”, ha spiegato Tommaso, “volevo solo trovare un modo gentile di dirle che la considero un’amica”.

Non appena Franchi è tornato in casa, il reality ha fatto partire il brano “Ridi Pagliaccio”, scatenando una tempesta sui social.

Molti spettatori spagnoli hanno criticato Tommaso, accusandolo di aver ferito Maica, mentre i fan italiani hanno difeso il gieffino e puntato il dito contro la produzione del Gran Hermano, considerandola colpevole di aver montato la vicenda.

Maica, dal canto suo, ha svelato di non avere alcuna intenzione di rivedere Tommaso fuori nemmeno in amicizia solamente perché non ha accettato il suo rifiuto.