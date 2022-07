Cristiano Malgioglio si racconta in una lunga ed intensa intervista rilasciata al Corriere della Sera ed affronta uno dei temi più delicati: la scoperta del tumore. Il celebre paroliere si è raccontato a cuore aperto partendo dall’incontro con Fabrizio De Andrè che ha dato il via alla sua fortunatissima carriera.

Cristiano Malgioglio e le sue confessioni: dall’amore al tumore

In famiglia, ha spiegato Cristiano Malgioglio, non ha mai avuto il bisogno di raccontare o parlare della sua intimità. Tutto sembrava avvenire con una sorta di naturalezza, come è giusto che sia. In merito Malgioglio ha svelato:

Solo un mio nipote, di recente, mi ha chiesto: ma tu ce l’hai un uomo? Non mi ero mai sentito dire una cosa del genere e mi ha fatto un certo effetto. Gli ho risposto che sì, ce l’ho.

A tal proposito Cristiano ha anche svelato di avere una storia con un ragazzo che vive a Istanbul, sebbene abbia ammesso che a causa della pandemia e dunque della lontananza il loro feeling sia andato scemando:

Stare ogni sera a gesticolare davanti al cellulare — perché lui parla solo turco e io no —, mi ha fatto venire i reumatismi alle braccia. Ora abbiamo ripreso a vederci, vorrei prendere una casa lì.

Tuttavia non ha mai pensato al matrimonio dal momento che si dichiara “infedele per natura”. Ma fortunatamente non è geloso.

Malgioglio ha parlato a lungo anche delle donne che ha amato. L’elenco è lungo e tra loro ci sono anche nomi celebri come Jennifer Lopez:

Jennifer Lopez me la sono anche tatuata su una gamba: l’ho conosciuta quando non era famosa, per il suo primo film, Selena, e mi ha dato una sensazione potentissima: per lei sarei potuto diventare etero.

E pensare che proprio lei, indirettamente, lo ha salvato: