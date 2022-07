Davide Silvestri ha sposato Alessia Costantino questa domenica. Il matrimonio a tema country ha letteralmente catturato l’attenzione del pubblico social, così come gli ospiti presenti dal Grande Fratello Vip, il reality che ha regalato all’attore la sua seconda occasione.

Intervistato tra le pagine del nuovo numero di Chi Magazine, l’attore ha svelato come ha “scelto” quali ex concorrenti invitare al suo matrimonio:

Come ho scelto quali ex gieffini invitare? Semplicemente usando il cuore e l’istinto. Katia è la mia mamma televisiva. Lei è arte pura. Giucas è un folle, matto come me, ma è soprattutto un puro.

Barù è la persona più schietta che io conosca, avrà sempre il mio rispetto. Grazie a lui, moralmente, ho retto fino alla fine: gli voglio molto bene, molto. E Jessica Selassié… beh, abbiamo spento insieme le luci della “Casa”, come potevo non invitare la mia finalista? E poi con lei ho avuto sempre un buon rapporto.