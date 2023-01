Nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Dopo gli spifferi di gossip, noi di Blog Tivvù abbiamo immediatamente rilanciato l’indiscrezione alcuni giorni fa (allegando anche un video che trovate in chiusura del nostro articolo).

Nuova crisi tra Belen e Stefano? La reazione dopo C’è posta per te

Ieri, sabato 21 gennaio 2023, la presenza di Stefano De Martino come ospite di C’è posta per te, ha riacceso l’attenzione sulla coppia e il gossip è rispuntato fuori per via di un dettaglio che non è passato inosservato.

Belen Rodriguez, di solito, quando il marito presenzia in TV, condivide storie e video per mostrargli la sua vicinanza.

Ieri, ospite di Maria De Filippi (sia Stefano che Belen hanno un legame forte con la conduttrice), la Rodriguez non ha condiviso nulla in merito, trincerandosi dietro il silenzio: nuova crisi all’orizzonte?

Le parole di Venza

“Mi fanno notare che potrebbe esserci di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen! – scrive Amedeo Venza – Lui non si vede più a casa di lei e la Rodriguez non mette più i like e i commenti sotto i post di De Martino! Ho raggiunto telefonicamente una persona vicina al fratello e mi è stato detto che non c’è proprio tutta questa armonia tra i due”.