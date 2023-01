Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi? Secondo gli spifferi del web tra una delle coppie più amate dello showbiz italiano ci potrebbe essere una “maretta” in corso.

Nuova crisi per Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

“Mi fanno notare che potrebbe esserci di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen! – scrive Amedeo Venza – Lui non si vede più a casa di lei e la Rodriguez non mette più i like e i commenti sotto i post di De Martino! Ho raggiunto telefonicamente una persona vicina al fratello e mi è stato detto che non c’è proprio tutta questa armonia tra i due”.

Sarà vero? C’è da dire che De Martino sta organizzando il suo spettacolo teatrale e quindi potrebbe essere assente proprio per questo motivo, di contro, Belen si sta godendo appieno la sua famiglia e l’amore di Santiago e Luna Marì.

