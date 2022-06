Dopo la fine di Amici 21, Alex Wyse e Cosmary Fasanelli si sono potuti riabbracciare per vivere la loro storia d’amore lontani dalle telecamere del programma che li ha fatti conoscere ed innamorare.

Come vanno le cose tra di loro? A quanto pare non esattamente bene. Alex, intervistato da Lorella Cuccarini, aveva già fatto intendere di avere alcune problematiche con la sua fidanzata:

Va bene, va bene. Poi ogni tanto ci sono battibecchi come giusto che sia in ogni relazione. Però adesso l’unica cosa è che appena sono uscito ci siamo visti subito, ma ora che sto facendo il giro dell’Italia è un po’ più complicato. Però si trova sempre il tempo. Se l’ho presentato alla mia famiglia? Sì sì, appena sono rientrato io a casa. Eravamo insieme, siamo venuti da Roma ed è stata con me.