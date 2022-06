Come procede la storia d’amore tra Alex Wyse e Cosmary Fasanelli dopo Amici 21? Il cantante lo ha rivelato a Lorella Cuccarini, ospite del suo format dal titolo “Dimmi di te”.

Va bene, va bene. Poi ogni tanto ci sono battibecchi come giusto che sia in ogni relazione. Però adesso l’unica cosa è che appena sono uscito ci siamo visti subito, ma ora che sto facendo il giro dell’Italia è un po’ più complicato. Però si trova sempre il tempo. Se l’ho presentato alla mia famiglia? Sì sì, appena sono rientrato io a casa. Eravamo insieme, siamo venuti da Roma ed è stata con me.

Alex ha anche parlato dei compagni di avventura che hanno fatto parte di Amici 21 insieme a lui:

Tutte le persone che sono arrivate fino alla fine e sono entrate insieme a me, diciamo che abbiamo un rapporto speciale. Sono quasi dei fratelli. Sissi, Luigi, Albe. Indipendentemente da battibecchi e cose del genere, tieni a loro. Con Sissi si era poi creato quel cantare insieme, lo stare insieme. Poi mi piace come persona, a volte riservata, a volte no, a volte ride. È una bella persona. Per tutto il percorso fatto insieme mi piacerebbe scrivere per lei.

E per quanto riguarda l’amicizia con Luigi Strangis, ha aggiunto:

Sì, è sempre stata amicizia fin dall’inizio. Poi sarà anche dai nostri caratteri che, in determinati momenti, non ci sentiamo per forza di andare l’uno dall’altro, ma sai che l’altra c’è anche se non vai per forza. Per una persona che guarda non capisce, però noi lo sappiamo ed è quella l’essenza della nostra amicizia. Ci sentiamo e ci vediamo oggi. Pensa che lui ieri è tornato a Roma, io ero nello stesso albergo ed è venuto a salutarmi.