“Ecco cosa penso di Edoardo Donnamaria”, parla Chiofalo

Francesco Chiofalo, rispondendo agli utenti tramite Instagram, ha nuovamente espresso il suo punto di vista nei confronti di Edoardo Donnamaria, attuale fidanzato di Antonella Fiordelisi.

Mi arrivano segnalazioni praticamente un giorno sì, un giorno no… di Edoardo che me ne dice di tutti i colori: sul mio aspetto fisico, sul mio carattere, sul mio modo di essere etc, etc… Da parte di molti utenti che seguono la diretta 24h del GF Vip.

Presumo che lui faccia così per cercare di abbattere la mia immagine agli occhi della mia ex Antonella con la speranza di prendere punti lui. Naturalmente un atteggiamento del genere denota delle enormi insicurezze a livello psicologico e penso che lui si commenti da solo.

Pertanto in riferimento alla domanda che mi ha fatto questo utente “cosa penso di lui”. Sono sincero preferisco non abbassarmi al suo livello dando giudizi su una persona che non conoscono e che non è presente davanti a me. Per cui terrò per me ciò che penso di lui. Ma sicuramente se un giorno lo incontrerò e avrò modo di parlare con lui gli chiederò delle spiegazioni e probabilmente gli dirò anche quello che penso.