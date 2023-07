Maria De Filippi ufficialmente è in vacanza, in attesa di fare ritorno in tv con le sue trasmissioni storiche, a partire da Uomini e Donne. Nella realtà però, la conduttrice non smette mai di lavorare. In questo momento, infatti, si troverebbe in Sardegna dove tra una registrazione di Temptation Island e una riunione di lavoro ha avuto anche il tempo di concedersi del tempo insieme al figlio Gabriele.

Cosa fa Maria De Filippi a Temptation Island

A proposito di Temptation Island, questa rappresenta proprio una delle sue creature, nonché uno dei programmi di maggiore successo. Sebbene non sia visibile durante la messa in onda del programma, dietro al docureality dei sentimenti c’è comunque il suo zampino.

A parlare del ruolo giocato da Maria De Filippi a Temptation Island ci ha pensato Filippo Bisciglia in una intervista a Nuovo In Famiglia e ripresa dal sito Biccy.it, nella quale lo stesso conduttore ha svelato quale sarebbe il ruolo della De Filippi:

Per me Maria De Filippi è la numero uno perché sa ascoltare, riesce a far parlare le persone e non si mette mai in una posizione di superiorità rispetto agli altri. E questa è una dote davvero rara, che viene molto apprezzata dalla gente.

Se dovessi scegliere tra le sue tante qualità vorrei saper ascoltare il prossimo come lei e avere la sua stessa genialità sul lavoro, soprattutto in fase di montaggio. I non addetti ai lavori non lo immaginano, ma il montaggio è fondamentale ai fini della resa migliore di una puntata. Anche in questo Maria non ha rivali.

Proprio così: stando alle parole di Bisciglia, Maria parteciperebbe attivamente anche alla fase di montaggio in un ruolo che lo stesso da definito geniale.