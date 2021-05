“Storia al capolinea”, ex di Uomini e Donne si sarebbero lasciati dopo nove mesi d’amore

Jessica Antonini e Davide Lorusso si sono lasciati dopo nemmeno un anno dalla scelta di Uomini e Donne? A quanto pare la coppia sarebbe scoppiata, anche se non è arrivata la comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati.

Coppia che scoppia: Jessica e Davide di Uomini e Donne si sono lasciati?

Storia giunta al capolinea quella tra Jessica e Davide. Un rapporto intenso, durato 9 mesi tra alti e bassi, fatto di vita reale, convivenza e quotidianità. Ma a quanto pare non ha raggiunto la giusta dimensione. Attendiamo conferme o smentite.

Questa l’indiscrezione riportata da Amedeo Venza nelle ultime ore.

Dopo un inizio “turbo”, da qualche tempo Jessica e Davide non si farebbero vedere più insieme come il solito. E, proprio per questo motivo, i fan avrebbero anche incominciato ad ipotizzare una possibile crisi tra di loro.

Dopo nove mesi dalla scelta di Uomini e Donne è arrivata la rottura?

L’ex tronista smentisce Temptation

Le ‘probabili coppie’ detto da chi? Ma una cosa vera riuscite a pubblicarla su questi social? Mi dispiace. Ripeto, nessuna partecipazione. Qualcuno ha reclamato dicendo che il gossip è così, alcune cose sono vere e altre no. Beh speriamo che la gente si svegli e inizi a capire che dietro quasi tutto quello che vedete ci sono fake news o teatrini montati per parlare. Poraccitudine.