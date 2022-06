Lory Del Santo ha lasciato Marco Cucolo durante la scorsa diretta dell’Isola dei Famosi, dopo numerosi scontri causati dalla sua eliminazione e il conseguente abbandono del compagno per problemi di salute.

Intervistata da FanPage, Lory Del Santo ha svelato di non aver sentito Marco Cucolo dopo la diretta, nonostante lui avrà sicuramente provato a contattarla in qualche modo:

Se abbiamo chiarito dopo la puntata? No, non l’ho sentito. Credo che abbia tentato di chiamarmi, ma ero distrutta. Non gli ho voluto parlare anche di proposito. Quando l’ho visto in video, mi è venuto un groppo. Non si cancellano 9 anni così.

Lo so che è buono, che odia litigare, che è per la bontà e per la pace. Però, mi ha fatto male. Deve capire cosa significa la vita senza di me. Lunedì cercherò di aprire il mio cuore e di essere indulgente. Però deve promettermi che non sarò in secondo piano nella sua vita. Io lo riprendo ma con la postilla: ‘Stai attento'”.