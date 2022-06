Lory De Santo, intervistata da SuperGuidaTV, mette a confronto l’edizione di Simona Ventura con l’attuale condotta da Ilary Blasi e spara a zero contro i naufraghi dell’Isola dei Famosi svelando alcune violazioni del regolamento.

Ho capito che sarebbe stata un’isola contro di me. Non è arrivata una sorpresa per me, tantomeno una frase positiva nei miei riguardi. L’ultima puntata è stata proprio la fotografia che rappresentava la volontà di farmi uscire. Sono uscita dopo che avevano mandato in onda un video di cinque minuti dove mi insultavano e non mi hanno dato la possibilità di replicare a Nicolas ed Edoardo. Questo non l’ho trovato giusto.

Ed in merito alle presunte violazioni del regolamento, racconta:

Sono stata accusata di dare del cibo per comprarmi i concorrenti. Cosa non vera. Io ho dato del riso perché il medico mi ha consigliato di non mangiarlo sempre. Ho dato del cocco ma non per comprarmi i concorrenti. Cosa che invece ha fatto Estefania. Lei ha dato metà del nostro cibo che avevamo vinto con una prova ricompensa perché voleva farsi il bello agli occhi dei concorrenti. Lei ha dato mezza dispensa del gruppo.

Estefania non sarebbe stata l’unica a violare il regolamento.

Secondo Lory Del Santo, infatti, anche Luca Daffrè, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis avrebbero “giocato” in maniera poco trasparente:

Luca ad esempio, quando era leader ha coperto Nicolas ed Estefania, quando non li avevo scelti per la prova ricompensa, lui ha permesso che mangiassero di nascosto nel bosco, una cosa vietata dallo spirito dell’Isola. Edoardo ad esempio si professava come paladino della giustizia, in realtà è il primo a coprire se stesso e il gruppo come ad esempio con il caso dell’affare per coprire il fuoco.

Ha girato la frittata e ha dato la colpa a Nick. Poi prendeva in giro Nick per il fatto che stava in infermeria. Edoardo, Nicolas e Luca si sono intascati le pizzette durante una ricompensa. Non ho denunciato queste cose perché se no ci toglievano il fuoco e non volevo danneggiare il resto del gruppo.