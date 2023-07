Dopo aver sganciato la bomba sulla decisione di Mediaset, Attilio Romita ha svelato quali ex concorrenti del Grande Fratello Vip parteciperanno al suo matrimonio con Mimmuzza e quale ruolo avranno.

Attilio Romita sposa Mimmuzza: chi parteciperà dopo il Grande Fratello Vip

Attilio Romita, intervistato dal Corriere Della Sera, racconta che Daniele Dal Moro sarà il suo testimone di nozze: “Sicuramente lo sarà. E spero che con lui venga anche Oriana. Le loro litigate per noi giornalisti non sono più una notizia: fa parte del menù del loro rapporto. Ma al momento mi sembra che non abbiano alcuna intenzione di mollarsi”.

L’ex mezzobusto ha svelato anche chi ci sarà al matrimonio dopo il Grande Fratello Vip e quale ruolo avrà Signorini:

Antonino Spinalbese, che addirittura vuole organizzare l’addio al celibato. Cosa che desta non poche preoccupazioni in Mimma. Poi, a settembre, stabiliremo la data definitiva delle nozze, probabilmente a Villa Menelao, in provincia di Bari. Una data che possa permettere anche ad Alfonso Signorini di partecipare. Alfonso sarà il testimone di nozze di Mimma. Con lui si è costruito un legame: ho partecipato anche alla sua festa di compleanno. E ora abbiamo una cena in programma noi tre. Signorini con la mia compagna ha avuto un rapporto intenso durante i 5 mesi che ho trascorso nella casa del Grande Fratello. La chiamava continuamente e ha cercato in tutti i modi di convincerla a farmi una sorpresa. Ma lei non ha mai accettato.