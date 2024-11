Una concorrente del Grande Fratello è fan di Oriana Marzoli: ecco cosa ha detto – VIDEO

Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, classificandosi seconda alle spalle di Nikita Pelizon. Dopo l’esperienza in Italia, dove ha conosciuto Daniele Dal Moro, Oriana ha partecipato come guest star a reality in Spagna e Cile, ottenendo ottimi risultati.

Jessica Morlacchi ammira Oriana Marzoli

Tra le attuali concorrenti del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha confessato di aver particolarmente apprezzato la personalità di Oriana Marzoli. La cantante ha definito la Marzoli: “la peperina… la bionda, quella che si è fidanzata con quello che mi piaceva tanto, Daniele”.

Oltre al secondo posto al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha ottenuto ottimi risultati in altri reality. Nel 2016 ha vinto il reality cileno “Volverías Con Tu Ex”, mentre di recente si è classificata terza in “¿Ganar o servir? De Vuelta Al Pasado”, reality ambientato nell’800 in Cile.

Oggi è legata a Facundo Gonzalez, conosciuto proprio in quest’ultimo programma.

oddio perché mi sono persa sta cosa?! jess in love con oriana pic.twitter.com/EHUWVMn0jh — lunamool (@lunaamool) November 10, 2024

La scheda di Jessica

Jessica Morlacchi, 37 anni, di Roma, è una cantante italiana.

Si avvicina a soli 7 anni alla musica grazie al padre e alla sorella, rispettivamente bassista e cantante. Nel 1998 forma con alcuni amici il gruppo degli “Eta Beta” che nel 2000 diventeranno i “Gazosa”. Prodotti da Caterina Caselli, approdano a Sanremo dove presentano il pezzo Stai con me (forever) che vince nella sezione “nuove proposte”. Con il tormentone www.mipiacitu conquistano i vertici delle classifiche.

Poco dopo, Jessica intraprende la carriera solista e, nel 2005, torna sul palco di Sanremo per duettare con Marco Masini nel pezzo Il mondo dei sogni. Nel 2006 pubblica il primo singolo da solista, Un bacio senza fine.

Nel 2013 partecipa al talent show The voice of Italy. In seguito, partecipa a Ora o mai più 2 condotto da Amadeus e a Tale e quale show. Poco dopo, Serena Bortone la sceglie come ospite fissa del programma pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno, in cui si fa apprezzare per la sua simpatia e genuinità.

Attualmente è single dopo la storia con un ragazzo trentenne lontano dal mondo dello spettacolo.