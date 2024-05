Oriana Marzoli aggredita in un reality cileno da Pamela Diaz: interviene Antonella Fiordelisi, il fattaccio

Oriana Marzoli aggredita da Pamela Diaz, il fattaccio

In questo programma estremo, i partecipanti devono vivere in condizioni disagevoli senza elettricità, acqua calda e comfort moderni.

Proprio alcune ore fa, si è diffusa la notizia di una brutale aggressione subita dalla venezuelana, scatenando una forte polemica sui social.

Ma cosa è successo?

Oriana Marzoli sarebbe stata coinvolta in una lite con Pamela Diaz, un’altra concorrente del reality cileno.

Secondo le informazioni trapelate sul web, le due sarebbero arrivate alle mani, ma l’ex gieffina venezuelana avrebbe avuto la peggio.

La notizia non è stata confermata pure dalla produzione del reality show e i dettagli dell’accaduto restano poco chiari.

Dopo la brutale aggressione pare che Oriana Marzoli avrebbe chiesto alla produzione di squalificare la concorrente minacciando il proprio ritiro in caso contrario.

Pare che al centro della rissa ci sia un uomo: Facundo González.

Appena entrato in gioco, il modello ha mostrato interesse per la bella venezuelana, suscitando la gelosia di Pamela, che in passato aveva avuto una relazione con lui.

L’incidente che ha coinvolto Oriana Marzoli ha spinto i suoi fan a mobilitarsi. Sul web è nato l’hashtag “Fuori Pamela” che sta coinvolgendo sia gli utenti cileni che quelli italiani.

Antonella Fiordelisi interviene

Anche Investigatore social, noto influencer specializzato in gossip televisivo, ha seguito il caso dedicando a Oriana alcune storie su Instagram: “Dicono sia stata picchiata da una concorrente”, ha comunicato ieri sera.

Successivamente, ha mostrato una foto di Pamela Diaz: “Dicono sia lei la donna che ha aggredito Oriana. Se ciò fosse confermato, sarebbe squallido. Spero venga squalificata. Forza Ori”.

Sull’argomento è intervenuta anche Antonella Fiordelisi postando su “X” una foto che ritrae la Marzoli sorridente, accompagnata da un cuore e dall’hashtag #ganaroserviresoriana.