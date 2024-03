Oriana Marzoli sta insieme a Cristiano Iovino? La ex gieffina interviene

Oriana Marzoli e Cristiano Iovino stanno insieme? Dopo la fine della tormentatissima storia d’amore con Daniele Dal Moro, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip, il gossip sulla nuova “coppia” è incominciato a girare.

Oriana e Iovino sono stati beccati insieme in più occasioni e, nonostante gli scatti insieme diffusi sui social, la Marzoli ha smentito categoricamente una nuova storia d’amore:

Cosa non è chiaro che io sono single, che non sto con un ca**o di nessuno? Fra pochi giorni vado via, sono single! Non sto conoscendo nessuno, basta di rompere le pa*le alla gente!

Non vedo l’ora di andare via e non sapere niente di questa gentaglia cattiva con l’anima nera e marcia.