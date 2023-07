Myrta Merlino, intervistata tra le pagine de La Stampa, ha svelato come sarà la nuova versione di Pomeriggio 5 senza Barbara d’Urso: “Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare”.

La giornalista ha parlato della proposta di Mediaset dedicando parole di stima a Pier Silvio Berlusconi e l’azienda di Cologno Monzese:

E per quanto riguarda il gossip trattato da Barbara d’Urso, svela:

La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola ‘scoop’, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Penso che le cosiddette soft news siano in realtà una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore.

Lo faremo, con personaggi di spettacolo, temi e fatti di costume, il racconto anche del bello che c’è nel mondo. Una sfida che mi appassiona. Il nostro sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita.

Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro.