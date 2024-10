Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne: ecco perché Mario Verona ha lasciato il programma

In un’intervista esclusiva a Casa Lollo, il programma social condotto da Lorenzo Pugnaloni, l’ex cavaliere Mario Verona ha rivelato i motivi del suo improvviso addio a Uomini e Donne, svelando un inaspettato colpo di scena sentimentale.

La rivelazione di Mario Verona a Uomini e Donne

Durante l’intervista, Mario ha confessato che il suo allontanamento dal dating show di Maria De Filippi è legato a un interesse nato per Giovanna, una delle corteggiatrici del Trono Classico. “Partiamo dal presupposto che io come persona credo di essere sempre stato coerente, sincera e onesta“, ha esordito l’ex cavaliere, spiegando come tutto sia iniziato con degli sguardi scambiati in studio.

La situazione si è evoluta rapidamente dopo che Giovanna ha concluso il suo percorso come corteggiatrice. “Sì un interesse da subito ricambiato anche da parte di lei. Credo che con i fatti mi abbia poi dimostrato questo“, ha rivelato Mario, che ora sta frequentando la ragazza da circa dieci giorni.

“Ora sono felice. Saranno 10 giorni più o meno che ci stiamo conoscendo“, ha confidato l’ex cavaliere, sottolineando però che è “prematuro parlare di relazione“, ma che sicuramente è felice perché è una cosa che desiderava.

Il passato di Mario a Uomini e Donne

Prima di questo colpo di scena, Mario era tornato nel parterre del Trono Over a settembre, dopo la fine della frequentazione con Milena Parisi avvenuta lo scorso giugno. Durante la sua permanenza nel programma, aveva attirato l’attenzione di alcune dame, tra cui Morena e Valentina, ma nessuna di queste conoscenze si era trasformata in qualcosa di più profondo.

“Quando parliamo di sentimenti, di amore, per me lo show non esiste. Una cosa o mi colpisce tanto oppure non so fingere“, ha concluso Mario, ribadendo la sua sincerità nel percorso all’interno del programma.

Ecco il VIDEO: