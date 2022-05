Clemente Russo, tornato in Italia dopo l’Isola dei Famosi, intervistato da SuperGuida TV ha svelato quale è stato il momento più difficile in Honduras e c’entra Nicolas Vaporidis.

Il momento più critico? Quello del litigio in diretta con Nicolas Vaporidis. Non mi andava nemmeno di litigare perché sono una persona tranquilla. Ci sono però degli attori che davanti le telecamere si inventano qualsiasi cosa pur di litigare. Ho cercato di fare il superiore ma poi essendo stato provocato ho risposto.

Il marito di Laura Maddaloni ha svelato anche quali naufraghi dell’Isola dei Famosi l’hanno maggiormente deluso:

Roger invece è stata una persona squisita per un periodo e poi quando ha cominciato a capire che il gruppo si stava sgretolando ha fatto il voltagabbana. E’ stata Laura a scoprirlo e questo “gioco” lo metteva in atto sia con il gruppo Tavassi-Vaporidis che contro Estefania.

Carmen e Alessandro hanno messo in piedi un teatrino e ce ne siamo resi conto tutti dal primo giorno. Il ragazzo vive da quattro anni a Londra da solo per migliorare l’inglese. La madre dove sta quando il figlio è all’estero? Lo lascia in pace? Proprio sull’Isola gli è stata appresso togliendogli l’aria. Nicolas l’ha smascherato Floriana dalla seconda mattina che ci siamo svegliati mentre sentivamo litigare.

In ultimo, l’ex pugile confida se parteciperebbe di nuovo al Grande Fratello Vip:

Sono una persona dinamica e la persona mi conosce di più è mia madre. Proprio lei mi ha sempre detto che per il Grande Fratello Vip non sarei stato adatto perché non avrei resistito nemmeno tre giorni. Aveva ragione. Non credo che accetterei di rinchiudermi dentro una casa. La proposta però potrebbe arrivare a Laura visto che ha fatto un bel percorso all’Isola.