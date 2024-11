Claudio Midolo, chi è l’ex marito di Clio MakeUp: figli e vita privata

Clio Zammatteo, meglio conosciuta come ClioMakeUp, è una delle imprenditrici digitali più influenti in Italia. Originaria di Belluno, con 42 anni e un impero online alle spalle, Clio è molto più di un’icona beauty: è una donna che ha saputo affrontare successi, crisi personali e cambiamenti profondi nella sua vita privata e professionale. Ecco chi è il suo ex marito Claudio Midolo e le curiosità sui figli.

Claudio Midolo, chi è l’ex marito di Clio MakeUp

Clio incontra il suo ex marito, Claudio Midolo, durante gli anni di studio allo IED di Milano. Lei si specializza nel mondo del make-up, mentre lui si dedica alla tecnologia. Dopo un primo periodo insieme in Italia, Claudio si trasferisce negli Stati Uniti per approfondire gli studi in game design, e Clio lo segue, iscrivendosi alla Make Up Designory.

Insieme danno vita al progetto ClioMakeUp, unendo competenze digitali e passione per la bellezza. Si sposano nel 2008 a New York e diventano genitori di due figlie: Grace Cloe (2017) e Joy Claire (2020).

Tuttavia, il matrimonio attraversa momenti difficili, fino alla separazione annunciata ufficialmente a luglio 2024. Nonostante la fine della relazione sentimentale, Clio e Claudio hanno scelto di continuare a collaborare professionalmente, chiedendo ai fan rispetto per la loro privacy.

Il crollo emotivo di Clio Zammatteo e il legame con i fan

A marzo 2024, Clio si lascia andare a uno sfogo sui social, confessando di vivere uno dei periodi più difficili della sua vita. Durante una sessione di domande su Instagram, l’influencer si mostra vulnerabile, rivelando di trovare rifugio nel lavoro per affrontare i problemi legati alla sua vita privata.

“Sono cose molto personali, però vi ringrazio perché senza sapere di cosa si tratta mi state mandando una grande carica positiva che è quella di cui in questo momento ho più bisogno”.

Questo momento ha mostrato un lato intimo e umano di Clio, rafforzando il legame con la sua community.

ClioMakeUp e le critiche al mondo digitale

Nel 2023, Clio denuncia le dinamiche tossiche del mondo online, lamentando la perdita di autenticità nel settore del beauty:

Nel 2008 potevo fare recensioni anche negative di prodotti, dicendo cosa mi piaceva e cosa no. Ora ci sono community di altri influencer che cercano di massacrarti. È sana la competizione, ma non così.

Le sue parole hanno aperto un dibattito su come la competizione nel mondo digitale possa diventare distruttiva.

Curiosità su ClioMakeUp

Età : 42 anni, nata il 15 novembre 1982.

: 42 anni, nata il 15 novembre 1982. Altezza : 1,67 m.

: 1,67 m. Residenza : Dopo New York, si è trasferita a Milano nel 2020, dove ha la sua azienda.

: Dopo New York, si è trasferita a Milano nel 2020, dove ha la sua azienda. Chirurgia estetica : Ha effettuato una blefaroplastica ad aprile 2024 a Milano.

: Ha effettuato una blefaroplastica ad aprile 2024 a Milano. Figlie : Grace Cloe (2017) e Joy Claire (2020).

: Grace Cloe (2017) e Joy Claire (2020). Peso perso: Ha perso 20 chili, raccontando il percorso di trasformazione della sua immagine.

Cosa ci aspetta a Verissimo?

Clio sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo il 16 novembre 2024 su Canale 5, alle 16:30. Durante l’intervista, l’influencer potrebbe svelare nuovi dettagli sul matrimonio con Claudio e sulla sua evoluzione personale.