La Rai è cambiata e Claudio Lippi, a quanto pare non ne apprezza particolarmente questa rivoluzione. “Meno gay e gaie in tv”, ha detto e “Serve il linguaggio popolare di Giorgia Meloni… Basta con la kultura con la k”. Ora, battutone a parte, una cosa è certa: la Rai ha preso una posizione netta dopo le sue affermazioni. E se il 78enne dice basta ai gay in Rai, Viale Mazzini dice basta all’anziano conduttore.

Nella giornata di ieri Claudio Lippi si è dilettato a colloquiare con La Stampa mentre era a Montecitorio. Un colloquio pubblicato e finito inevitabilmente al centro della bufera:

Grandi elogi li ha destinati a Giorgia Meloni:

Un parere anche sul mondo omosessuale, che giunge proprio nel mese del Pride:

E’ il momento di portare il talento in Rai. Finora non è andata cosi’. Casalino, per esempio, si crede un grande ufficio stampa? Stefano Coletta, il direttore che per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out. Allora anche noi etero dovremmo fare coming out, no?