Perché non sono mai stata alla Mostra del Cinema di Venezia? Personalmente non mi andava di presentarmi lì come “Clarissa del Grande Fratello”. Non perché mi penta di quell’esperienza o perché me ne vergogni, ma so che potrei andarci tra uno o due anni e essere riconosciuta per il mio talento. Il cinema è un’arte e mi reputo una futura artista, a fine ottobre uscirà un mio singolo, sto lavorando a un album che uscirà a gennaio.

Inoltre, non volevo finire nel calderone delle polemiche contro gli influencer. Critico i brand che portano al festival persone che non hanno neanche la cultura del cinema, come ad esempio Giulia De Lellis. Sarebbe bello dare un’opportunità anche a giovani attori o attrici che non hanno il suo stesso seguito.

E sulla rivoluzione del Grande Fratello senza trash, Clarissa commenta:

Non credo ce ne fosse bisogno. In Italia i reality sono fin troppo limitati, in Spagna o Inghilterra fanno molto peggio. Capisco la scelta di voler cambiare onda, ma trovo che porre troppe regole sia controproducente. Le persone non accendono la TV per guardare film di storia, vogliono solo divertirsi e il Gf di quest’anno è molto noioso. I concorrenti non sembrano autentici, non si esprimono al 100%. Loro stessi hanno detto di sentirsi limitati nel linguaggio, negli argomenti da trattare, nel non poter parlare in dialetto. Appena spengono le luci addirittura devono correre a dormire, sembra di stare in una caserma più che in uno show.