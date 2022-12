Le sorelle Selassiè hanno appassionato il pubblico del Grande Fratello Vip 6. Una volta terminato il programma, le tre Princess si sono dedicate ai social e la musica e Clarissa ha anche ritrovato l’amore.

Una delle sorelle Selassiè ritrova l’amore dopo il GF Vip

Tra le pagine di Chi Magazine, uscito oggi con il suo nuovo numero, la baby Selassiè esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. Lui è Massimo Spada, figlio di Sante Spada, pugile che non è arrivato tra i professionisti ma si è fermato per colpa di incidente alla mano, che ne ha bloccato la carriera.

La famiglia Spada, molto celebre ad Ostia, sarebbe famosa per alcune vicissitudini di cronaca di cui, proprio Massimo, si sarebbe distanziato così come svelava intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “Faccio le pizze per mestiere e amo solo il ring”.

Ecco alcuni scatti.

Clarissa Selassiè aveva già accennato qualcosa in merito al suo nuovo amore: “Forse ho trovato una persona nella mia vita. Fa tutt’altro. Non è di questo ambiente. Mi dà sicurezza e tranquillità. Speriamo bene. Non voglio spoilerare. Sono sulla strada dell’innamorarmi. Non mi accontento mai io”.