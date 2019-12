Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono in attesa del loro figlio. Dopo avere annunciato che si tratterà di una femminuccia, l’ex tronista di Uomini e Donne spesso e volentieri aggiorna gli estimatori sul suo stato di dolce attesa.

Clarissa Marchese: ecco quando verrà svelato il nome della bambina

Clarissa Marchese intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha raccontato le sue emozioni, in attesa di diventare mamma per la prima volta: “Manca poco! Non me ne rendo conto, ma a marzo è dietro l’angolo! Non ci penso troppo perché mi viene un po’ d’ansia. Sono fortunata, sto benissimo. Psicologicamente va bene, sento sempre una delle mie migliori amiche è prossima al parto e ha l’ansia. Io non ancora, mi godo la tranquillità”.

Il nome della bambina sarà ufficialmente rivelato il giorno del babyshower, che Clarissa e Federico hanno organizzato in Sicilia:

Si, lo abbiamo scelto. Il nome femminile era il più facile da decidere, perché lo abbiamo sempre avuto. L’avevo sentito io per la prima volta, e in tempi non sospetti, tempo fa. Successivamente l’avevo condiviso con Federico e piaceva moltissimo anche a lui. Quello maschile ci avrebbe messo in difficoltà, brancolavamo nel buio. In ogni caso, la chiamiamo già per nome, un nome che non riveliamo ora, perché vorremmo fare una sorpresa ad amici e parenti. Lo diremo al babyshower della piccola che stiamo organizzando e che si svolgerà in Sicilia il due gennaio.

“Un medico mi aveva fatto preoccupare…”

Clarissa Marchese ha anche svelato di avere molte paure in attesa della figlia, svelando un momento particolarmente delicato già vissuto:

Il momento in cui mi sono trovata peggio è stato quando ho fatto un’ecografia strutturale, con un medico con cui mi sono trovata molto male: mi ha fatto preoccupare tantissimo dicendomi che la bimba era troppo grande. Io sono entrata in allarme, ho dato la colpa a me stessa, mi sono chiesta cosa avessi mangiato o fatto di sbagliato. Sono andata subito da un altro dottore, che mi ha tranquillizzata e ha detto che era normalissimo che la bimba fosse di quelle dimensioni: Federico è alto un metro e novantatré, io sono un metro e settantotto… sarebbe anormale il contrario. Niente di grave, quindi, sentivo solo un po’ di pressione sulla cervice e il medico mi ha consigliate di stare a riposo.

Successivamente l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato che partorirà a Miami:

Partorirò qui a Miami. Non so ancora in quale ospedale; negli Stati Uniti all’ottavo mese si fa un tour degli ospedali e si sceglie quello che ti ha convinto di più. A me piacerebbe il parto in acqua, ma mi hanno spiegato che per poterlo fare ci devono essere delle condizioni ideali durante il travaglio. Se ci saranno, mi metteranno a disposizione tutto il necessario. Altrimenti, parto naturale o cesareo.