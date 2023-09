Francesco Chiofalo, ospite di Giada Di Miceli durante Non succederà più su Radio Radio, ha letteralmente demolito la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi confessando di aver sentito Edoardo Donnamaria.

Lui mi ha scritto commentando la cosa e chiedendo: “ma perché pure tu hai avuto questo tipo di situazione”? Allora io “sì però fammi la cortesia, cerchiamo di non creare altro astio. Non ho mai avuto niente contro di te, non ho mai commentato male il tuo percorso, ma giustamente essendomi ritrovato in quella famiglia, essendo stato trattato a calci in faccia letteralmente, non ho un buon ricordo”. Una cosa incondizionata.

Mi ha detto di non voler fare altre polemiche ed io mi sono trovato assolutamente d’accordo. Sì il dialogo è finito bene, non è un mio nemico. Abbiamo avuto tutti noi ex fidanzati le stesse identiche cose, che è una persona falsa, bugiarda, che è finta, la famiglia è insopportabile. Una roba impossibile. No, con lui non ho parlato di quello ma sono sicuro che se ci parlo dirà la stessa cosa.