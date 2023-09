Chiara Maggenti, chi è la moglie di Damiano Carrara: il giudice di Bake Off si è sposato un anno fa

Il 9 luglio del 2022 abbiamo festeggiato il matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti. Pasticciere e conduttore televisivo, giudice di “Bake Off Italia – Dolci in forno” e conduttore del programma “Cake Star – Pasticcerie in sfida”, la coppia si è sposata nella Chiesa di Lucca.

Chiara Maggenti, chi è la moglie di Damiano Carrara di Bake Off Italia

Chiara ha scelto due abiti, entrambi del brand Nicole Milano, il primo modello ad A-line ed il secondo a sirena, entrambi con dettagli preziosi e ricami. Damiano Carrara ha indossato l’abito da sposo Armani con taglio classico e un tocco glamour.

Ma chi è la moglie del celebre chef e qual è il suo lavoro?

Classe 1989, Chiara è una ragazza molto legata alle sue origini toscane e in particolare alla sua città: Lucca.

Dopo il diploma come geometra, essendo una ragazza creativa, ha coltivato la sua passione per la cucina sperimentando ricette dolci e salate senza glutine. Questa passione e il legame con la sua Terra le hanno fatto trovare l’amore: lo Chef Damiano Carrara con cui è convolata a nozze da poco più di un anno.

Da sempre amante degli animali, da più di 10 anni ha un legame speciale con il suo cagnolino Paco con cui ha fatto diverse gare di Agility Dog ed ha addestrato per la ricerca del tartufo.

Attualmente lavora come General Manager all’Atelier Damiano Carrara, che oltre ad essere un grande traguardo professionale, rappresenta la realizzazione di un sogno.