Selvaggia Lucarelli ha fatto delle precisazioni in merito ad un recente video dove Chiara Ferragni faceva dell’ironia sui “furti” da camera ritenendosi colpevole di aver prelevato l’accappatoio di un hotel come “souvenir”: “Ditemi che voi non lo fate”, ha chiesto l’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni risponde alla Lucarelli: ecco perché Selvaggia ha ragione

“E’ un reato”, ha replicato Selvaggia Lucarelli in merito: “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**atina con cui fare contenuti su TikTok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti monouso”.

Successivamente la Lucarelli ha riportato l’estratto di un articolo:

Quello che per l’ospite può sembrare divertimento, un gesto innocente, una stupidaggine, in realtà per la legge è un reato. Appropriarsi indebitamente di oggetti dell’albergo è considerato a tutti gli effetti un furto, un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 a 516 euro.

La replica della Ferragni? Un altro video su TikTok:

Quando creano la polemica su un furto di accappatoio dall’hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra.

Polemica o meno, Selvaggia Lucarelli ha ragione.

In merito è intervenuto pure Avocado Gabb (Gabriele Gentile), il giovane tiktok proprietario di un albergo con gli zii che, commentando il fatto, ha precisato: