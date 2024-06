Chiara Ferragni è diventata amica delle gossippare. Per questo motivo, Deianira Marzano ospite di Radio Marte, ha svelato alcuni retroscena sull’imprenditrice digitale che, a sua detta, le scriverebbe spesso e volentieri parlandole di Fedez.

Deianira avrebbe parlato con Chiara Ferragni in merito alla lite tra Fedez e Cristiano Iovino, ma non solo. Secondo la gossippara l’imprenditrice digitale avrebbe anche commentato “Sexy Shop”, il nuovo singolo, ed avrebbe parlato dell’attuale frequentazione dell’ex marito (la modella francese Garance Authié):

Io ho contattato la Ferragni e le ho detto: “Mamma mia che disagio la rissa con Iovino che ha fatto Fedez”. E lei mi ha risposto: “Ma anche la canzone che disagio”. Quindi abbiamo il commento di Chiara alla canzone di Fedez.

Ma una canzone è sempre una dedica… poi dopo le ho detto: “Della fidanzata di tuo marito che ne pensi?”. Lei ha risposto: “Per me è tutto orrendo ma che sia felice lui guarda…”. Però non ha messo la punteggiatura ed io l’ho riportato come l’ha scritto lei.