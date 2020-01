Nella prima serata di oggi, mercoledì 15 gennaio, nuova puntata di Chi l’ha visto, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli nel prime time di Rai3. I casi di scomparsa e la cronaca del momento al centro della puntata in diretta, a partire dalle ore 21.20 circa. Due, in particolare, i casi al centro della puntata odierna> la scomparsa di Samira El Attar e la morte di Annamaria Sorrentino. Ecco a seguire le anticipazioni di Chi l’ha visto di oggi e le informazioni per la diretta streaming della puntata.

Chi l’ha visto, la scomparsa di Samira El Attar

Nella puntata di oggi 15 gennaio di Chi l’ha visto, il caso della giovane mamma di Stanghella, Samira El Attar. Nelle passate ore è stato arrestato il marito di Samira. Il programma di Rai3 si è sempre occupato di questo caso di scomparsa. L’uomo, Mohamed, era fuggito in Spagna a bordo di un pullman. La procura di Rovigo lo aveva indagato per omicidio e occultamento del cadavere della moglie.

La morte di Annamaria Sorrentino

In puntata anche le ultime novità sulla morte della ex miss Campania, Annamaria Sorrentino, caduta dal balcone del palazzo al terzo piano dell’appartamento dove era in vacanza con il marito e altri amici, in Calabria, lo scorso agosto. Proprio al marito è stato contestato il reato di omicidio: secondo l’accusa l’avrebbe spinta e fatta cadere dopo una lite. L’uomo sarà stasera in studio con Federica Sciarelli, in diretta, con il suo avvocato.

