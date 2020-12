Chi è l’uomo misterioso che avrebbe fatto dei regali a Natalia Paragoni durante la sua vacanza a Capri? Questa estate la fidanzata di Andrea Zelletta ha passato alcuni giorni con degli amici ma senza la sua dolce metà. Al Grande Fratello Vip, da giorni, non si parla d’altro.

Chi è l’uomo misterioso che avrebbe fatto i regali a Natalia Paragoni?

Il presunto ragazzo con il quale Natalia Paragoni avrebbe tradito Andrea Zelletta, dovrebbe essere Leonardo Maria del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica ed ex compagno di classe di Tommaso Zorzi, così come ha svelato per primo Very Inutil People (alleghiamo screen).

Ed intanto, a tal proposito, Tommy ha aggiunto:

Lei ha detto che Natalia è andata a letto con questo ragazzo per farsi fare alcuni regali ed infatti il giorno dopo l’ha accompagnata a fare shopping. Ha detto anche che uno di questi regali Natalia lo avrebbe fatto a sua madre. Non lo so come lo sa… questo mi è stato detto. Lui è una persona molto riservata e fa altro, non ha bisogno di queste cose. E’ un ragazzo perbene, fa altro. Io lo conosco perché era un mio ex compagno ma non siamo amici.

Chi è Leonardo Maria del Vecchio?

Andrea Zelletta ha svelato di “conoscere” il ragazzo ma di non frequentarlo nella vita privata. Ma chi è Leonardo Maria del Vecchio? Nato a Milano il 6 maggio 1995, sotto il segno zodiacale del Toro, figlio del fondatore e presidente di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. Ha 5 fratelli ed ha studiato Economia Aziendale e Management presso la Bocconi di Milano.

Dopo aver girato il mondo è tornato poi a Milano nel 2017 entrando a far parte di Luxottica. L’anno successivo è diventato amministratore delegato della Salmoiraghi e Viganò, sempre appartenente a suo padre. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato fidanzato con la modella Alessia Tedeschi e con Madalina Ghenea.