Pamela Prati avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia di un modello di 19 anni (lei invece ne ha 64). Dopo il Grande Fratello Vip l’ex starlette del Bagaglino non ha avuto fortuna con Marco Bellavia e la frequentazione si è interrotta dopo poco.

Chi è Simone Ferrante? Il nuovo fidanzato di Pamela Prati ha 19 anni

Tra le pagine di Diva e Donna Pamela Prati è stata fotografata in atteggiamenti molto intimi con Simone Ferrante, modello che ha 45 anni in meno di lei.

Nella vita sentimentale dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, sembra essere tornato il sereno dopo la turbolenta storia legata al “marito” fantasma Mark Caltagirone.

Ma chi è il nuovo fidanzato di Pamela Prati? Simone Ferrante lavora come modello ed ha un seguito social di circa 14mila follower.

Per lavoro è spesso in giro per tutta l’Italia e l’Europa, da Milano a Londra, fino alla Francia e l’Egitto. Sui social condivide esclusivamente scatti di servizi fotografici, ma della sua vita privata non c’è alcuna traccia: sarà vero amore con Pamela Prati?

Ecco alcune FOTO.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sɪᴍᴏɴᴇ Fᴇʀʀᴀɴᴛᴇ (@simone_ferrantee)