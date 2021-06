Genoveffa Darone è la moglie di Lorenzo Insigne, una delle vere colonne portanti dell’Italia di Roberto Mancini che scende in campo anche stasera dopo il grande esordio con Turchia durante Euro 2021.

Chi è la moglie di Lorenzo Insigne? Genoveffa Darone non è la classica “Wags”

Originaria di Napoli, Genoveffa Darone ha lavorato come commessa in un negozio di articoli per la cura dei capelli ed è sempre stata una grande estimatrice del calcio nostrano.

La giovane si è fatta conoscere dopo lo scherzo de Le Iene ai danni del marito Lorenzo Insigne. Entrambi sono originari di Frattamaggiore ed è lì che si sono incontrati da piccoli per poi fidanzarsi quando erano ancora adolescenti.

Dopo una lunga pausa, si sono rimessi insieme dopo un incontro a casa di amici. Il loro matrimonio si è celebrato il 31 dicembre del 2012 e hanno due figli: Carmine e Christian.

Lo scherzo de Le Iene ha sollevato non poche polemiche in rete per via della forte gelosia del marito. Genoveffa Darone, detta Jenny, all’inizio del servizio ha anche ammesso che Lorenzo Insigne le “proibisce di stare sui social” e che le “controlla il cellulare tutte le sere”.