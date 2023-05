Simone Antolini, fidanzato di Alessandro Cecchi Paone e naufrago de L’Isola dei Famosi, ha parlato (commosso) di Melissa. La bimba da lui citata spesso che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere sua figlia.

“Melissa è una bambina a cui voglio molto bene e lei vuole molto bene a me”, aveva raccontato la scorsa puntata. Poi la clip in diretta dove Simone ne parla ancora con enorme affetto:

Questa bambina è parte integrante della mia vita. È una forma della mia stessa persona. Questa esperienza mi ha insegnato tantissimi, mi ha insegnato a capire quali sono le cose importanti. Melissa in questo gioca un ruolo fondamentale, così come Alessandro. Se avessi l’opportunità vorrei dirle che mi manca terribilmente, che la amo e che quando ci rivedremo staremo sempre insieme.

Simone, incalzato da Ilary Blasi, ha preferito non rivelare l’identità di Melissa:

Voglio mostrare la bellissima cosa che mi è arrivata ma dire chi è Melissa per me ancora no. È la sua manina con scritto ‘Ti voglio bene’. Sicuramente è stata aiutata dalle sue maestre, dalle due educatrici a cui devo molto adesso che non sono presente nella sua vita. Ma prometto che parlerò di lei e spiegherò la sua vera identità.