Sono passati quattro anni da quando, nel 2018, Pamela Prati diede il via alla sua storia con Mark Caltagirone annunciando a tutti di essere prossima alle nozze. Il misterioso uomo, un fantomatico imprenditore, già padre, riuscì a rendere Pamela una donna felice. Nessuno però, per mesi interi, li vide mai insieme e questo fece sollevare i primi dubbi.

Chi è Mark Caltagirone, tutta la storia

Chi è Mark Caltagirone? Tutto sarebbe iniziato con le presentazioni da parte delle due agenti di Pamela Prati: la storia dell’immaginario fidanzato della showgirl prende il via da qui. Ospite di Barbara d’Urso, il 2 dicembre del 2018 la Prati raccontava:

Ho incontrato il grande amore, ci ho messo una vita, ma ho incontrato, finalmente, l’uomo che aspettavo da sempre. E ora, per me, non esiste il passato, esiste solo il presente e il futuro. Ed esiste, soprattutto, lui.

L’uomo aveva reso Pamela anche mamma, dal momento che la coppia, come raccontato dalla stessa showgirl, aveva preso in affido due bambini, Sebastian e Rebecca: “Sono fantastici”, raccontava.

Nel frattempo emergono i primi dubbi sull’identità del misterioso Caltagirone. Di lui, tramite la sua amata, sappiamo che è nato in quel di Roma il 10 luglio 1965. Pur essendo un importante imprenditore, non esistono informazioni o foto sul web. Ma Pamela e le sue due agenti insistono sul fatto che sia tutto vero. Sempre dalla d’Urso, Pamela spiega:

Se una persona non vuole comparire, non deve comparire. Abbiamo fatto la promessa di matrimonio all’estero, ecco perché non risulta. Lui mi ha detto da subito che non voleva comparire, ma lo vedrete il giorno del nostro matrimonio. Avere una famiglia è bellissimo, è quello che ho sempre desiderato da bambina. La nostra storia è vera. E se non ci credete è un vostro problema, non nostro.

Nel frattempo viene resa nota anche la data delle nozze che avverranno in chiesa, dal momento che la Prati si dichiara molto cattolica. Ecco cosa dichiarò a Verissimo nella puntata del 20 aprile 2019:

Il matrimonio sarà a maggio. Sarà un matrimonio religioso, mi sposerò davanti a Dio perché sono molto cattolica.

I dubbi però restano, ma la Prati rassicura ed anzi invita Verissimo ad accedere con le telecamere.

L’1 maggio durante Live Non è la d’Urso finalmente Mark Caltagirone si fa vivo, ma solo telefonicamente:

Buonasera, sono Marco Caltagirone e l’8 maggio sposerò Pamela Prati. Non posso apparire prima delle nozze perché ho un accordo di esclusiva.

Una perizia fonica però lo smentirà, svelando che si era trattato di una voce camuffata appartenente ad un attore.

A pochi giorni dal fatidico giorno del matrimonio, tutto salta. Una delle agenti su Oggi dichiara:

Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata.

I riflettori iniziano ad accendersi sempre di più sul caso lasciando emergere la presunta truffa: le due agenti vengono accusate di aver inventato tutto, soprattutto dopo la nuova intervista (con tanto di fuga) della Prati a Verissimo prima e poi nuovamente a Live.

Cadono le maschere

Solo il 22 maggio 2019, Eliana Michelazzo, una delle agenti, crolla e confessa di aver mentito sul caso Mark Caltagirone:

In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista. Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità…

La verità, dunque, è che la storia tra Mark Caltagirone e Pamela Prati non è mai esistita: “Sono stata plagiata”, dirà la showgirl a Verissimo.

La showgirl è poi sparita dai radar ma prima di entrare al GF Vip, al Corriere della Sera, rispetto all’inesistente fidanzato ha commentato: