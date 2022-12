Chi è la madre di Edoardo Tavassi? Famosa per merito di Arbore: ecco cosa ha fatto in TV e al cinema

Sapevate che anche la madre di Edoardo e Guendalina Tavassi è stata famosa da giovane? Emanuela Fuin è stata una delle “ragazze coccodè” del mitico programma “Indietro tutta” con Nino Frassica e Renzo Arbore.

La mamma di Tavassi ha anche recitato nella fiction TV Commesse, andata in onda su Rai1 alla fine degli anni Novanta, e in numerosi film per il cinema ( Il tassinaro a New York, Belli Freschi, La più bella del reame e Palla al Centro).

Emanuela Fuin ha preso parte anche a programmi TV come: L’araba fenice su Italia 1 e Fantastico condotto da Enrico Montesano e Anna Oxa.

Oltre a Guendalina ed Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin ha avuto altre due figlie con un altro uomo.

Proprio Guendalina, nel corso degli anni, ha avuto un rapporto particolarmente difficile con la mamma che poi si è sanato per merito di Gaia, la figlia maggiore:

Mia figlia Gaia ci ha riunite, ho capito che una chance si dà a tutti. Una mamma la troverai sempre a braccia aperte, qualunque errore tu possa commettere.

